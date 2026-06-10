DETUVIERON A UN JOVEN QUE LLEVABA MARIHUANA Y PASTA BASE EN UN COLECTIVO DE LARGA DISTANCIA

La intervención tuvo lugar alrededor de las 00:20 de este miércoles, sobre calle Belgrano, en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Taco Pozo.

Allí, los agentes antinarcóticos identificaron a un pasajero que acababa de descender de un colectivo de larga distancia proveniente de la provincia de Salta.

Secuestro de droga en Taco Pozo.

Durante la inspección de sus pertenencias, los efectivos hallaron un envoltorio de nylon y un frasco de vidrio que contenían cogollos de marihuana. Tras las pruebas de campo y el pesaje correspondiente, se determinó un total de 203 gramos de cannabis.

Asimismo, encontraron un envoltorio transparente con una sustancia compacta de color amarillento que, sometida a reactivos químicos, arrojó resultado positivo para pasta base de cocaína, con un peso de 5,6 gramos.

Secuestro de droga en Taco Pozo.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, se procedió al secuestro de las sustancias y a la aprehensión del involucrado, por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.