LOAN, GUADALUPE, SOFÍA, BRISA Y LIAN: ¡CINCO NOMBRES! ¡UNA MISMA ANGUSTIA!

on días, meses y hasta años. Sin embargo, hay una pregunta que sigue resonando en miles de hogares argentinos: ¿qué pasó con ellos?

Loan Peña está a días de cumplir dos años desaparecido. Antes estuvieron Guadalupe Lucero en San Luis, Sofía Herrera en Tierra del Fuego, Brisa Pereyra y Lian Flores en Córdoba.

Pasaron meses, años e incluso décadas. Hubo operativos, rastrillajes, pistas y miles de horas de investigación. Pero para sus familias, el tiempo parece haberse detenido el día en que desaparecieron.

Detrás de cada caso hay padres, hermanos, abuelos y seres queridos que nunca dejaron de buscar ni de esperar.

Y aunque estos son algunos de los casos más conocidos, la realidad es que existen muchos otros niños, niñas y adolescentes desaparecidos en distintos puntos del país que también siguen siendo buscados.

Cada fotografía difundida, cada publicación compartida y cada dato aportado mantiene viva la esperanza de quienes aún esperan volver a abrazarlos.

Fm La Bomba

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