ALLANAMIENTO EN LA FAVELITA: SECUESTRARON COCAÍNA, DINERO EN EFECTIVO Y DETUVIERON A DOS PERSONAS

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Microtráfico Metropolitana en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Durante la tarde y noche del lunes, efectivos dependientes del Departamento Antinarcóticos Metropolitana llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio La Favelita de Resistencia, donde logró el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la comercialización de drogas.

La medida judicial se concretó con la presencia de la Ayudante Fiscal interviniente y fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 5, en el marco de una causa investigada por la Fiscalía Antidrogas N° 1.

Como resultado del procedimiento, los agentes secuestraron 46 envoltorios de polietileno tipo «bochitas» y dos envoltorios de mayor tamaño que contenían cocaína, con un peso total de 28,4 gramos. Además,

hallaron una cuchara con restos de la misma sustancia, una balanza digital, dos teléfonos celulares, tijeras, recortes utilizados para el fraccionamiento y la suma de 384.500 pesos en efectivo.

Asimismo, fueron aprehendidos un hombre de 26 años, señalado como principal investigado, y una joven de 19 años, ambos domiciliados en el lugar allanado.

Las actuaciones fueron notificadas a la magistratura interviniente, que dispuso la aprehensión de ambos ciudadanos en la causa por supuesta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

El operativo fue supervisado por autoridades del Departamento Antinarcóticos Metropolitana y contó con la colaboración del Cuerpo de Operaciones Motorizadas, que brindó seguridad perimetral durante la diligencia.

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