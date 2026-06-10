SANTA FE: ENTERRO COCAINA EN EL PATIO DE SU MADRE Y LO DETUVIERON

La investigación por el narcoavión que aterrizó en mayo con 321 kilos de cocaína en una zona rural de Villa Eloísa, en Santa Fe, sumó un nuevo capítulo el martes con el hallazgo de casi 60 kilos de droga enterrados en el patio de una vivienda de la localidad de Roldán. Por el hecho fue detenido Flavio Gabriel Batista, de 41 años, señalado como uno de los involucrados en la organización.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de Gendarmería Nacional, que llevaron adelante tres allanamientos tras ubicar inmuebles frecuentados por el sospechoso. El hallazgo más importante se produjo en una casa ubicada sobre calle Jujuy, donde los investigadores encontraron un sector abandonado con escombros y chapas.

La presencia de una pala y la tierra recientemente removida despertaron las sospechas de los agentes. Al excavar debajo de unas láminas metálicas descubrieron varios panes envueltos de color verde que contenían un total de 58,8 kilos de cocaína.

La vivienda pertenecía a la madre de Batista, quien sufrió una descompensación y se desmayó al ser informada sobre el hallazgo, según indicaron fuentes de la investigación.

En los otros domicilios allanados, los gendarmes secuestraron 16.500 dólares, 335.000 pesos, 140 reales, una camioneta Ford Ecosport, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y municiones de distintos calibres, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación está a cargo de los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Matías Scilabra, Diego Iglesias y Santiago Alberdi, quienes ordenaron la detención de Batista por presunta infracción a la Ley de Drogas.