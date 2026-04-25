MIRAFLORES: EL GOBERNADOR ZDERO REFUERZA LA ASISTENCIA EN LOCALIDADES AFECTADAS

Este sábado, el gobernador Leandro Zdero, junto a ministros y equipos técnicos, estuvo en la localidad de Miraflores para supervisar en territorio las acciones que se llevan adelante. El gobierno provincial continúa desplegando un amplio operativo de asistencia en distintas localidades afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días.

El gobernador destacó el trabajo articulado que se ejecuta desde el inicio de la emergencia, con la coordinación de Gabinete, a cargo de Carolina Meiriño y la articulación intervención de distintos organismos provinciales junto a los gobiernos locales. “Ante esta situación estamos trabajando desde el primer día, articulando con consorcios, Vialidad, APA, ministerios y municipios, para brindar respuestas inmediatas a las familias afectadas”, expresó.

Asimismo, valoró la solidaridad de la comunidad y el acompañamiento de distintas instituciones. “Hay iglesias que abrieron sus puertas para alojar a familias y desde el Estado estamos garantizando la entrega de alimentos en distintos puntos de la provincia”, señaló.

Zdero aseguró que los operativos continuarán en todas las zonas comprometidas por las inclemencias climáticas. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para paliar esta situación, con equipos desplegados en territorio y el compromiso de que la ayuda llegue a cada chaqueño que lo necesite”, afirmó.

Posteriormente el Gobernador Zdero se trasladó hasta la localidad de Tres Isletas para continuar recorriendo las zonas afectadas por las lluvias.

Por su parte, el ministro Carim Peche remarcó el despliegue territorial del Ejecutivo provincial y el trabajo coordinado de los equipos. “Se organizaron distintos grupos que recorren localidades como Castelli, Pampa del Indio, Presidencia Roca, Villa Río Bermejito, Miraflores y El Espinillo para estar cerca de la gente y atender sus necesidades”, indicó.

En la misma línea, el ministro Diego Gutiérrez destacó la continuidad del operativo y el seguimiento permanente en territorio. “Desde el primer momento estamos acompañando a las familias, sabiendo que el escenario climático es complejo y que las lluvias continúan. Por eso, vamos a seguir recorriendo y asistiendo en cada lugar que lo requiera”, sostuvo.

Finalmente, la referente del programa Ñachec local Melisa Minig, detalló que la asistencia incluye la entrega de módulos alimentarios, priorizando las zonas más alejadas. “Estamos llegando a distintos parajes gracias al trabajo conjunto con consorcios camineros y vamos a seguir ampliando la cobertura para alcanzar a todas las familias afectadas”, concluyó.

Acompañaron al mandatario el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro; los ministros Carim Peche (Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos) y Diego Gutiérrez (Desarrollo Humano), el subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios; Luis Castagno, vocal de APA; el concejal local; la coordinadora provincial de Ñachec, Tamara Silvestri; Fernando Vogel, coordinador zonal y a personal del programa Ñachec, quienes participan activamente del operativo integral de asistencia.

Antes de llegar hasta los barrios afectados, el Gobernador estuvo en el municipio local para tomar contacto con el intendente Rafael Frías y seguir articulando la asistencia del Gobierno Provincial en Miraflores.

Relacionado