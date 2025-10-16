ZDERO ANUNCIÓ PASES A PLANTA EN SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE CONCURSOS

Este jueves por la mañana, el gobernador Leandro Zdero junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez, encabezaron una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, donde informaron sobre la puesta en marcha de un programa de normalización del empleo público.

De esta manera, se pasará a planta a diversos trabajadores públicos a través de concursos. En esta primera etapa, los beneficiados serán empleados del Ministerio de Salud Pública.

«Hoy queremos informar que lo haremos con el Ministerio de Salud Pública, garantizando un procedimiento de transparencia para la regulación y el pase a planta de los efectivos, de manera justa y conforme a derecho, cambiando las practicas irregulares anteriores», sostuvo Zdero.

Para ello, «dí instrucción a la Secretaría General de la Gobernación y al Ministerio de Salud para los procedimientos para este pase a planta», expresó el mandatario.

Asimismo, aclaró que se hará de manera progresiva, de acuerdo a las vacantes, y de manera responsable, considerando la factibilidad presupuestaria.

Por su parte, el ministro Sergio Rodríguez determinó que la precarización no contribuye al organismo. «El gobernador nos pidió un trabajo serio, responsable y transparente, junto a Carolina Meiriño».

«Vamos a trabajar en las mejoras de las condiciones laborales en Salud. Aquellos que tienen más de 10 años de precarizados y aquellos contratados de servicio durante pandemia, pasarán a ser parte de la nómina del personal de planta en forma programada, con un concurso y con una evaluación de los perfiles», detalló el titular de la cartera.

«Vamos a cumplir con la ley. Se trata de un pacto y un compromiso que hizo Zdero, dentro de un marco de legalidad, respetando a todos, y dando prioridad a esta gente que estuvo luchando a la par y en situaciones difíciles», concluyó el ministro.