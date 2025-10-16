RESISTENCIA ROBÓ BIENES DE UN DOMICILIO Y LO ATRAPARON

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho sucedió en Pasaje San Juan al 2000 aproximadamente.

…

Este jueves al mediodía, personal de la Comisaria Décima detuvo a un hombre de 25 años, por haber sustraído pertenencias de un domicilio. A eso de las 11, los agentes tomaron conocimiento que en una vivienda habría una persona reducida. Al llegar, los dueños de la propiedad manifestaron que esa persona había robado varios bienes desde su casa.

Constataron que el demorado tenía en su poder cinco reels de pesca, una pala, una red de pesca, un martillo, un par de botines, dos porta mate, un mate, cinco yerberos, cinco bombillas, dos cintas métricas y un batidor de café. Secuestraron los objetos y luego el hombre fue conducido a la comisaria.

El fiscal de turno dispuso que sea notificado de aprehensión por “supuesto robo”. En cuanto a los bienes secuestrados fueron entregados a sus dueños bajo acta.

Relacionado