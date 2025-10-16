ACCIDENTE EN RUTA 16: UN JOVEN RESULTÓ LESIONADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este mediodía, pasadas las 13, se produjo un accidente de tránsito sobre Ruta 16, en el acceso a Lapachito.

El hecho involucró a un automóvil Fiat Cronos, conducido por un hombre de 36 años, y a una motocicleta Yamaha Crypton, guiada por un joven de 20 años.

El motociclista fue trasladado por una ambulancia al hospital local, donde se le diagnosticaron escoriaciones en brazos y piernas. Permaneció en observación.

La policía realizó las actuaciones correspondientes y dio intervención a la División Criminalística para establecer las causas del accidente.

