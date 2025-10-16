RESISTENCIA: DETENIDO POR SUPUESTO ROBO A MANO ARMADA
Fue aprehendido por haber sustraído una motocicleta.
En horas de la madrugada, los efectivos de la Comisaria Decimocuarta detuvieron a un hombre de 44 años por haber robado una motocicleta a mano armada el día de ayer por calle Montevideo y Amabilidad.
Hoy, a eso de las 3, tras investigaciones, los agentes lograron dar con el supuesto autor del hecho por calle Montevideo y La Paz. En su poder tenia la motocicleta robada.
Procedieron al secuestro del rodado y trasladaron al detenido a la unidad policial.
Finalmente, el fiscal de turno, dispuso que sea notificado de aprehensión en la causa por “supuesto robo a mano armada”.