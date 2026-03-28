VUELO DE ADORNI: TESTIGO CLAVE DENUNCIÓ HOSTIGAMIENTO DE MARCELO GRANDIO Y LA JUSTICIA IMPUSO RESTRICCIONES

La empleada de la firma Jag Executive Aviation declaró que el periodista invitó al jefe de Gabinete al viaje que realizó con su familia a Punta del Este, Uruguay.

El periodista Marcelo Grandío está apuntado como quien pago el viaje del jefe de Gabinete.

Durante su declaración, Tossi explicó que, una vez enviada la propuesta a Grandío, tomó conocimiento de que los pasajeros invitados eran el jefe de Gabinete y su familia. En ese contexto, aseguró que en un primer momento Grandío le manifestó que no quería que el vuelo fuera facturado. “Luego acordamos facturar sólo el tramo de ida”, indicó, y precisó que aportó un chat en el que, según dijo, se establecía que la factura debía emitirse a nombre de la firma Imhouse (de Grandio).

De acuerdo con su relato, logró comercializar tres pasajes —dos en el vuelo de regreso del 12 de febrero y uno en el tramo previo del 17 de febrero— lo que derivó en un descuento de u$s1.800 sobre el precio total. “Por eso el costo final fue de u$s3.000 ”, detalló.

En relación al pago del vuelo de regreso, la testigo afirmó que se realizó en efectivo.

Señaló que, tras recordarle la deuda a Grandío el lunes 23, este le indicó que se comunicaría una persona llamada “Horacio”, quien —según dijo— había intervenido previamente en el pago del tramo de ida.

Luego, relató, fue contactada por un hombre identificado como “Marcelo”, quien le manifestó que trabajaba para Grandío y coordinó la entrega del dinero. “Finalmente se encontró conmigo y me entregó un sobre con el efectivo”, declaró.