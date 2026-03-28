MIRAFLORES : SE VIENE CANCHAS DE FÚTBOL ILUMINADADAS MÁS PARQUE DE RECREACIÓN EN TECHAT

IMAGEN ILUSTRATIVA Desde la Municipalidad de Miraflores continuamos llevando adelante importantes obras para el desarrollo de nuestra comunidad. En esta oportunidad, avanzamos con la construcción de nuevas canchas de fútbol con iluminación LED de última generación, más parque de recreación para la comunidad Originaria Wichí de Techat 1 y Techat 2.

Desde el inicio de nuestra gestión, impulsamos un programa integral de iluminación de canchas en zonas urbanas y rurales, en esta oportunidad se están construyendo en Techat 2 y Techat 1 la décimo primera y décimo segunda cancha iluminada, repectivamenteLas cuales se encuentran en plena ejecución.

Estos proyecto contempla: Acondicionamiento del terreno mediante nivelación del suelo, garantizando una superficie óptima para la práctica deportiva.

Instalación de luminarias LED de alta eficiencia, que permitirán extender las actividades deportivas en horario nocturno.

Colocación de arcos metálicos y sistema de cableado subterráneo.

Grado de avance de las intervenciones: En Techat 2, la cancha ya se encuentra completamente iluminada. Asimismo, se prevé finalizar la iluminación de la cancha de Techat 1 en las próximas semanas, la cuales se preven inaugurar en la semana del 19 de abril.

Destacamos y agradecemos el acompañamiento permanente de la comunidad, cuyo compromiso hace posible seguir concretando obras que benefician a todos los vecinos.

Palabras del Intendente Rafael Frías: “Estamos convencidos de que el deporte es una herramienta fundamental para la inclusión, la contención social y el desarrollo de nuestros jóvenes. Estas obras no solo mejoran la infraestructura, sino que también generan espacios de encuentro para toda la comunidad. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso, llevando igualdad de oportunidades a cada rincón de Miraflores.”

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