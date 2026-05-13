Tragedia en ruta 95: un muerto y dos mujeres gravemente heridas tras choque

El siniestro ocurrió éste martes sobre Ruta Nacional 95, a unos 15 kilómetros de la rotonda en dirección a Tres Isletas. Un automóvil Ford Fiesta impactó violentamente contra la parte trasera de un camión. Un hombre habría muerto en el lugar y dos mujeres fueron trasladadas en grave estado.

Una nueva tragedia vial sacude a las rutas chaqueñas. Este martes, un fatal accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Nacional 95, a unos 15 kilómetros de la rotonda en sentido hacia Tres Isletas.

Por causas que aún se investigan, un automóvil Ford Fiesta color azul terminó incrustado contra la parte trasera de un camión, provocando una escena devastadora sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del brutal impacto, un hombre habría perdido la vida en el lugar, mientras que dos mujeres que viajaban en el vehículo sufrieron heridas de extrema gravedad y fueron asistidas de urgencia por personal sanitario.

Efectivos policiales y equipos de emergencia trabajaron en la zona para rescatar a las víctimas y ordenar el tránsito, que permaneció parcialmente interrumpido durante varios minutos.

Hasta el momento no trascendieron las identidades de los involucrados y se esperan pericias para determinar cómo se produjo el choque fatal.

El hecho vuelve a encender la alarma por la cantidad de accidentes graves que se registran en las rutas del Chaco.

Aguardamos información oficial para ampliación.

Relacionado