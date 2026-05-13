Castelli DETUVIERON A UN DEPRAVADO SEXUAL, HABRÍA ABUSADO DE UN BEBÉ

El hombre de 41 años fue detenido por los agentes de la División Investigaciones, fue puesto ante la justicia por Supuesto Abuso Sexual

Tras la denuncia de una joven de 23 años que informó que su bebé de un año habría sido abusado por un hombre, los efectivos de la División Investigaciones Complejas de Castelli, realizaron un despliegue para aprehender al implicado

Esta tarde se dirigieron a una vivienda ubicada por la calle Sáenz Peña al 700 aproximadamente y allí dieron con el involucrado en el caso, lo identificaron y poseía las características físicas que el autor, inmediatamente fue conducido a la dependencia policial.

El conducido fue notificado de su aprehensión por la causa Supuesto Abuso Sexual a disposición de la Fiscalía N° 1 de Castelli a cargo del Dr. Gerónimo Roggero.

Se dio intervención a las áreas competentes para la asistencia y contención de las víctimas.

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