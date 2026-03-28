Estados Unidos: se extienden a miles de ciudades las protestas contra Donald Trump

Millones de personas se movilizaron este sábado en los Estados Unidos en una nueva jornada de protestas encabezadas por el movimiento «No Kings» (“Sin reyes”), abarcando más de 3.000 localidades del país del norte y otras ciudades en el mundo, donde se rechazaron las políticas locales y globales de Donald Trump.

Se trata de la tercera movilización masiva en menos de un año desde el regreso del magnate neoyorquino a la Casa Blanca, impulsadas por una amplia coalición de organizaciones civiles y políticas que denuncian «el caos constante» de la administración republicana, signada por la los conflictos internos y los desatados alrededor del mundo, con epicentro en la guerra de Irán.

El epicentro simbólico de la jornada fue Minnesota, donde las ciudades de Minneapolis y St. Paul volvieron a convertirse en el foco de las movilizaciones tras la muerte de dos ciudadanos a manos del ICE, Renee Good y Alex Pretti, durante los violentos operativos federales destinados a la caza de inmigrantes. Allí estuvo el músico Bruce Springsteen, que compuso «Streets of Minneapolis» en homenaje a las víctimas.

desde Nueva York hasta Alaska, pasando por Washington, donde las calles se llenaron de manifestantes que portaban carteles con críticas a las políticas del gobierno. Pero las protestas, como se indicó, no se limitaron al estado del centro-norte del territorio estadounidense sino que se desarrollaron en ciudades y pueblos

Las consignas que coreaban los manifestantes apuntaron contra el uso de fuerzas federales en violentos operativos migratorios hasta la guerra con Irán y el irrefrenable aumento del costo de vida, especialmente en alimentos y el combustible.