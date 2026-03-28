ESTADOS UNIDOS: SE EXTIENDEN A MILES DE CIUDADES LAS PROTESTAS CONTRA DONALD TRUMP
Más de 3.000 ciudades y localidades estadounidenses fueron escenario de marchas con la participación de millones de estadounidenses que expresaron su oposición a las políticas locales y globales del magnate neoyorquino.
Las consignas que coreaban los manifestantes apuntaron contra el uso de fuerzas federales en violentos operativos migratorios hasta la guerra con Irán y el irrefrenable aumento del costo de vida, especialmente en alimentos y el combustible.
«Los estadounidenses están alzando la voz contra una guerra ilegal y catastrófica, la represión y el deterioro económico», señalaron desde la coalición organizadora, que reúne a grupos como la ACLU, MoveOn, Indivisible y National Action Network.
También se llevaron a cabo protestas de idéntico tenor en ciudades como Roma, Londres, Amsterdam, Madrid y Berlín, reflejando el alcance internacional del rechazo a las políticas de Donald Trump, quien solo atinó a responder que se trata de protestas “antiestadounidenses” y afirmar que “no soy un rey”, en alusión al nombre con que se bautizó al movimiento opositor.