AMADO BOUDOU TRAS EL FALLO POR YPF: «ESTUVO BIEN LA DECISIÓN DE CRISTINA»

“¿Qué estaríamos diciendo hoy si, como podría haber pasado, el sistema de administración de leyes norteamericano hubiera sacado un fallo contra Argentita? ¿Hubiera cambiado en algo cuando estatizó la mayoría de las acciones de YPF?”, preguntó Boudou en la radio de las Madres de Plaza de Mayo.

“Está bien la decisión de Cristina y si hubieran fallado en contra seguiría estando bien la decisión de Cristina”, dijo Boudou.

Axel Kicillof a El País de España tras el fallo por YPF: «Se hizo justicia» Este viernes se conoció un fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que, tanto desde el oficialismo como desde la oposición (con sus diferentes sesgos), es considerado “histórico”: nuestro país no deberá entregar acciones de YPF ni pagar indemnización alguna por la expropiación de la petrolera de bandera en 2012.

falló sistemáticamente contra el Estado argentino y a favor de Burford, dictaminando que la Argentina debía pagar U$S16.100 millones al fondo buitre en concepto de indemnización. El 15 de junio del año pasado y ante la falta de un acuerdo de pago, la misma magistrada ordenaba entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar ese monto. La demanda por la expropiación de YPF se inició en abril de 2015 en los tribunales de Nueva York, donde la jueza Loretta Preska. El 15 de junio del año pasado y ante la falta de un acuerdo de pago, la misma magistrada ordenaba entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar ese monto.

YPF sigue sumando repercusiones de todo el arco político. Llamativamente, Javier Milei, celebró el dictamen e intentó, mediante una cadena nacional, capitalizar el hecho políticamente. En este contexto, el gobernador Axel Kicillof -principal gestor de la nacionalización en 2012-, brindó una entrevista al diario español El País y allí expresó la contradicción que manifiesta el Presidente que siempre habló contra la expropiación de la empresa petrolera. Ahora la historia es otra, y el nuevo fallo a favor de nuestro país por la expropiación de la petrolerasigue sumando repercusiones de todo el arco político.