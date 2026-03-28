AMADO BOUDOU TRAS EL FALLO POR YPF: «ESTUVO BIEN LA DECISIÓN DE CRISTINA»
El exvicepresidente y exministro de Economía se refirió al fallo de la justicia de Estados Unidos por YPF.
Axel Kicillof a El País de España tras el fallo por YPF: «Se hizo justicia»
Este viernes se conoció un fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que, tanto desde el oficialismo como desde la oposición (con sus diferentes sesgos), es considerado “histórico”: nuestro país no deberá entregar acciones de YPF ni pagar indemnización alguna por la expropiación de la petrolera de bandera en 2012.
Luego el gobernador añadió: «Le va a costar mucho a Milei explicar cómo festeja que los buitres no tenían razón, porque, si los buitres no tenían razón, entonces [el proceso de expropiación] estuvo bien hecho, y, si estuvo bien hecho, ¿por qué critica a los que lo hicieron?»