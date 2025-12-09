VIOLENTO ASALTO EN CASTELLI: UN DETENIDO Y SECUESTRO DE UNA CAMIONETA EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN

Juan José Castelli, 9 de diciembre de 2025.

Un violento hecho de inseguridad ocurrido el pasado domingo continúa siendo investigado por la División de Investigaciones Complejas de Juan José Castelli, tras una serie de procedimientos que incluyeron el secuestro de una camioneta, allanamientos y la detención de un hombre señalado por la Policía como posible sospechoso.

EL ASALTO Y LAS LESIONES AL DAMNIFICADO

El episodio tuvo lugar el 7 de diciembre, cerca de las 18:20, en un domicilio de la calle Presidente Perón al 630, donde el comerciante Julio Mosmann, de 65 años, regresaba a su vivienda y se encontró con un intruso dentro del garaje.

Según la denuncia, la víctima forcejeó con el delincuente, quien habría efectuado dos disparos: uno impactó en el automóvil del propietario y otro en el techo o pared del garaje. Durante el forcejeo, Mosmann sufrió golpes en la cabeza y el agresor logró huir con su billetera, que contenía $65.000, documentación personal y otros efectos.

El damnificado fue atendido en el hospital local, donde se constató que se encontraba fuera de peligro.

Avances de la investigación

El caso quedó bajo la intervención del Equipo Fiscal Nº1, a cargo de la fiscal Raquel Haydée Maldonado. Fuentes policiales informaron que, tras analizar cámaras de seguridad de la zona, se detectó en dos oportunidades el paso de una camioneta Toyota Hilux oscura, con vidrios polarizados y barra antivuelco cromada. Este vehículo, según la investigación, coincidía con características de una camioneta que sería utilizada por un vecino conocido como A.F.C., cuya identidad surge del parte oficial.

Ante estas sospechas, el Ministerio Público Fiscal ordenó ubicar el domicilio del mencionado hombre y solicitar orden de allanamiento, mientras personal policial montaba una vigilancia discreta en el lugar.

INTERCEPCIÓN DE UNA CAMIONETA Y SECUESTROS

El 8 de diciembre, alrededor de las 13:30, agentes asignados a la consigna informaron que la camioneta presuntamente vinculada al hecho abandonó el domicilio vigilado en dirección al centro.

En un operativo cerrojo, el vehículo —una Toyota Hilux gris oscuro, dominio PFL 094— fue interceptado en la intersección de Presidente Perón y San Martín.

El conductor fue identificado como H.R.S.de L. , ciudadano boliviano de 51 años. Por orden fiscal, la camioneta fue secuestrada para su posterior requisa. También se incautó un teléfono celular perteneciente al conductor, que quedó bajo resguardo para peritaje. El hombre fue notificado y continúa en libertad.

Allanamiento con resultados positivos

Horas más tarde, a las 14:26 del mismo día, y mediante orden judicial, se realizó un allanamiento en el domicilio de A.F.C., donde se secuestraron:

Una caja con 50 cartuchos calibre CBC

Un cartucho SPEER .45

Registro de municiones a nombre del mencionado

Zapatillas y prendas de vestir consideradas de interés para la causa

El sospechado no se encontraba en la vivienda al momento del procedimiento.

Detención del principal señalado

Finalmente, este 9 de diciembre a las 11:45, la Policía procedió a la conducción y notificación de detención de A.F.C., de 36 años, en cumplimiento de un oficio judicial. El hombre quedó alojado en la Comisaría Primera, a disposición de la Fiscalía y del Juzgado de Garantías.

La causa continúa abierta

La División de Investigaciones informó que las diligencias continúan y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa caratulada como “Supuesta Robo y Lesiones con Arma de Fuego”.

El comisario Juan Pablo Paz, jefe de la División, confirmó que se ampliará la información a medida que avance la investigación.

