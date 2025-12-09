La macabra carta que dejó a su expareja el hombre que mató a su hijo y se suicidó: A llorar a la iglesia...

«Me volviste a mentir en la cara y te burlaste de mi otra vez, y no te lo voy a permitir. Siempre con mentiras. Como vos ya estás acostumbrada a tratar a todo el mundo. Tenés que aprender a no mentir y jugar con las personas y sentimientos de ellas«, continúa el texto.

Y añade: «Lo único que quería era ver crecer a mi hijo feliz con su mamá y papá, y con un hermanito aún más. Y luego arrancaste con un martes trece como siempre. Ahora, a llorar a la iglesia Daiana García», indica la terrible carta.

«Me voy con mi bebé, porque prometí cuidarlo y así lo haré. Él va a estar junto a mí, donde sea que estemos y no en una vida de mierda. Te lo dije, el que ríe último, ríe mejor, y no me escuchaste. Andá y hacé la vida que querías, pero nunca va a ser como la que vivimos en familia cuando nació Fran», aseguró.

«Ahora no nos llores ni te pongas en papel de víctima, porque si hubo víctimas fuimos nosotros», escribió, y agregó: «No valés nada Daiana, ni como mujer ni como madre. Te merecés lo peor por el resto de tu vida y sé que así será, porque por más que busques a un tipo para embarazarte -que no sé si vas a poder porque no servís para dar hijos y lo sabés, Fran fue un milagro después de tantas pérdidas y lo sabés bien a eso- jamás vas a poder olvidar a Fran y a mí».

«No vale la pena desperdinos, porque no te lo merecés. Estoy convencido de que la vida siempre te devuelve todo», concluyó.