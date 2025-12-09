ESTE VIERNES 12 COMIENZAN A PAGARSE EN RETROACTIVO LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH), Ana Mitoire, confirmó este martes que el gobierno nacional comenzará a restituir, de manera retroactiva, las pensiones no contributivas que se encontraban suspendidas.

Mitoire destacó que se trata de “una buena noticia para terminar el año de la mejor manera, después de tanto gestionar estos reclamos ante la Agencia Nacional de Discapacidad”, subrayando el acompañamiento brindado a las personas afectadas durante el proceso.

Para conocer la fecha precisa de cobro, los beneficiarios deben ingresar a la aplicación de ANSES, donde figura el detalle actualizado.

Asimismo, la titular del IPRODICH señaló que el pago tendrá efecto retroactivo, lo que significa que cada persona cobrará el total correspondiente a los meses en los que no percibió la pensión.

Desde el organismo provincial reiteraron su compromiso con el acompañamiento, asesoramiento y defensa de los derechos de las personas con discapacidad en todo el territorio chaqueño.

