VÍNCULOS INTERINSTITUCIONALES NAPENAY: TRABAJO CONJUNTO ENTRE JUSTICIA DE PAZ Y POLICÍA RURAL

El Juzgado de Paz de Napenay y la policía rural coordinaron las principales líneas de trabajo conjunto que desplegarán durante 2026. La atención estará focalizada en intervenciones contravencionales como, por ejemplo: invasión de ganado y animales sueltos, entre otros.

Además apuntarán a fortalecer los canales de comunicación entre ambas instituciones con propuestas de capacitación que permitan optimizar procedimientos y brindar respuestas ágiles para la eficiencia y acceso a justicia.

En la reunión estuvieron presentes la jueza Andrea Breidenstein; el jefe a cargo de la sección Policía Rural, Higinio Encinas Armando; la secretaria del juzgado, Miriam García; la oficial Maida Mielnichuk y el suboficial de servicio Héctor Gonzalo Alegre Páez.

Relacionado