EXITOSO OPERATIVO “FEBRERO EN ACCIÓN” EN BARRANQUERAS: REFUERZAN ATENCIONES SANITARIAS PARA LA VUELTA A CLASES

Este martes, se registró una importante participación de la comunidad, en Barranqueras, alcanzando un total de: 193 atenciones odontológicas; 174 consultas médicas y 174 atenciones de enfermería.

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Salud, continúa desarrollando operativos sanitarios integrales en distintas localidades de la provincia con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud de cara al inicio del ciclo lectivo.

En esta oportunidad, la jornada del programa “Febrero en Acción” se llevó adelante en la ciudad de Barranqueras, donde vecinos y familias accedieron a controles médicos y odontológicos gratuitos. La actividad se realizó en las instalaciones de la Ministerio Kabod- Iglesia Cristiana y contó con la participación de distintos equipos del sistema sanitario provincial, que brindaron atención y asesoramiento a niños que se preparan para la vuelta a clases.

En el marco del operativo, los profesionales de salud también realizaron controles generales y emitieron certificados bucodentales y de buena salud, documentación requerida para el ingreso escolar, facilitando así que muchas familias puedan completar los trámites necesarios en un solo lugar.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN TODO EL TERRITORIO

Desde la organización destacaron que este tipo de operativos buscan acercar el sistema de salud a los barrios, garantizando atención oportuna y preventiva, especialmente en períodos clave como el inicio del ciclo escolar. Además, remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre distintas áreas del Gobierno provincial y las instituciones locales para ampliar la cobertura sanitaria.

El programa “Febrero en Acción” continuará desarrollándose en otras localidades del interior provincial, con el objetivo de seguir brindando controles, certificados y atención médica a más chaqueños, reforzando las políticas públicas de prevención y promoción de la salud en todo el territorio.

Relacionado