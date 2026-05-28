RESISTENCIA IDENTIFICAN Y DETIENEN A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA EN LA ZONA SUR

El procedimiento se registró durante los habituales controles de seguridad en la vía pública. Al verificar los datos del ciudadano mediante el sistema de gestión biométrica, se constató que era requerido por el Juzgado Correccional N° 2.

La detención se concretó, durante uno de los operativos de prevención y control urbano que se despliegan de manera continua en los distintos puntos comerciales y de tránsito de la capital chaqueña, personal de la División Caminantes procedió a la demora de un ciudadano de 33 años que registraba una orden de detención vigente.

El procedimiento tuvo lugar a las 11:20, en la intersección de las avenidas Chaco y Castelli, donde los efectivos procedieron a la interceptación de rutina de un transeúnte con fines de identificación.

Consulta al sistema Si.Ge.Bi.

Al realizar el correspondiente cotejo de datos a través del Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi.), el dispositivo informático arrojó un resultado positivo con pedido activo de aprehensión.

El requerimiento judicial, emitido el pasado 6 de mayo, correspondía a una causa caratulada como «Supuesto Hurto Simple en Grado de Tentativa», bajo la órbita del Juzgado Correccional N° 2 de la ciudad de Resistencia.

Tras confirmarse la vigencia de la medida, el personal de la División Caminantes procedió al inmediato traslado del conducido hacia las instalaciones de la Comisaría Quinta Metropolitana por razones de jurisdicción, donde se iniciaron las actuaciones legales de rigor y quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.

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