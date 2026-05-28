INTERVIENEN EN EL TRASLADO DE GANADO VACUNO POR INFRACCIÓN A LA LEY DE MARCAS Y SEÑALES

Durante un control vehicular de rutina, los efectivos rurales interceptaron una camioneta con tráiler que transportaba seis animales. Al constatar que el cargamento no poseía el correspondiente despacho policial, se dio intervención a la Dirección de Ganadería.

En el marco de los operativos en prevención de ilícitos ganaderos que se despliegan en el interior provincial, personal de la División Rural Colonia Popular detectó e intervino en una maniobra de transporte de hacienda que no cumplía con la totalidad de los requisitos legales exigidos para el tránsito de ganado.

El procedimiento se registró a las 13:45, en momentos en que una patrulla de la fuerza rural realizaba tareas de circulación y control en calles de la planta urbana de la localidad.

Control vehicular e inconsistencia documental

En el lugar, los uniformados procedieron a interceptar la marcha de una camioneta marca Toyota Hilux, color blanca, la cual arrastraba un tráiler de doble eje. El vehículo era conducido por un ciudadano de 34 años, quien realizaba el traslado de seis animales vacunos (cinco de la categoría vacas y una vaquillona) con marcas líquidas.

Al solicitarse las acreditaciones de rigor, el conductor exhibió el Documento Único de Tránsito (DUT / DT-e) correspondiente, el cual indicaba que la carga provenía de un establecimiento de la zona de Barranqueras y tenía como destino un predio de Colonia Popular. Sin embargo, tras la verificación técnica de los papeles, los especialistas de la Policía Rural constataron la faltante del despacho policial obligatorio para el movimiento de la hacienda.

Ante la irregularidad detectada, la prevención policial procedió a poner en resguardo preventivo el cargamento y se comunicó de forma inmediata con las autoridades de contralor específicas.

Resoluciones del organismo regulador

En el hecho tomó intervención el personal de la Dirección de Ganadería de la provincia. El organismo dispuso que se instruyan las actuaciones de rigor y se notifique formalmente por «Supuesta Infracción a la Ley Nº 486-C de Marcas y Señales» al ciudadano vendedor de los animales.

Asimismo, se determinó que la carga prosiga su marcha con destino a su establecimiento de origen para la regularización de los trámites pendientes.

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