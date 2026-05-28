TERMINÓ LA ESPERA EN TRES ISLETAS: LLEGA EL PAVIMENTO A UNA DE LAS AVENIDAS MÁS IMPORTANTES DE LA CIUDAD

Los trabajos se ejecutan a través de la Dirección de Vialidad Provincial, con recursos propios del Gobierno provincial, y contemplan la pavimentación de cuadras sobre la avenida de Los Agricultores, en el tramo comprendido entre avenida Güemes y avenida Vicente López, como así también, un sistema de desagües pluviales.

Este jueves, en Tres Isletas el gobernador Leandro Zdero anunció el inicio de una importante obra de pavimento urbano, una intervención esperada por los vecinos que permitirá mejorar la conectividad, optimizar el escurrimiento de aguas y fortalecer la infraestructura vial de la ciudad.

Durante el anuncio, el gobernador destacó la importancia estratégica de la obra para el desarrollo urbano de la localidad. “Es una obra que se suma a las diferentes intervenciones que estamos realizando en todo el territorio provincial. Esta avenida conecta instituciones fundamentales como el hospital, el Paseo de la Juventud y el cuartel de Bomberos, además de ser una arteria muy utilizada por los vecinos y esperada desde hace mucho tiempo”, expresó Zdero.

Asimismo, remarcó que la intervención no solo mejorará la circulación vehicular y peatonal, sino que también pondrá en valor el perfil urbano de la ciudad y favorecerá el desarrollo de distintos sectores. “Cuando hablamos de una obra de estas características, no hablamos solamente de pavimento. Hablamos de conectividad, de seguridad, de mejor calidad de vida y de soluciones concretas para la gente”, señaló.

El mandatario provincial explicó además que los trabajos incluirán tratamiento de suelo, construcción de calzada y espacios destinados al estacionamiento, garantizando mayor durabilidad y funcionalidad para toda la comunidad.

Por su parte, el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, destacó que se trata de una obra muy esperada por los vecinos y subrayó el impacto positivo que tendrá en distintos sectores de la ciudad. “Son cuadras de pavimento que conectarán distintos puntos estratégicos de Tres Isletas. Además, venimos realizando trabajos complementarios como mejoramiento de ripio y conexiones con zonas rurales y urbanas”, indicó.

Canela también mencionó otras intervenciones que se ejecutan en la zona, entre ellas tareas de limpieza de canales y obras vinculadas al desarrollo energético y urbano de la localidad.

A su turno, la directora del Hospital de Tres Isletas, Ely Noguera, valoró la importancia de la obra para el funcionamiento del sistema sanitario local. “Nos llena de alegría porque el acceso y egreso de las ambulancias es fundamental para garantizar traslados seguros. Esta obra beneficiará muchísimo a toda la comunidad y especialmente a la salud pública”, afirmó.

La profesional remarcó además que los días de lluvia se complicaba el tránsito en el sector debido al deterioro de las calles y al tránsito pesado, por lo que consideró que la pavimentación representará una mejora significativa para pacientes, trabajadores y vecinos. La obra contempla además un sistema de desagües pluviales, fundamental para optimizar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en la zona intervenida, garantizando mayor durabilidad de la infraestructura y mejores condiciones de transitabilidad.

Acompañaron este anuncio, el subsecretario de Gobierno, Sebastián Lazzarini; la intendente local, Marcela Duarte; demás autoridades provinciales, municipales y vecinos de la zona.

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