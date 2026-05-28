PIO SANDER ACOMPAÑÓ LA INAUGURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE LA EEP N° 733 LA SALA ANEXA DE NIVEL INICIAL Y LA E.E.S N° 166 en Campo Bedogni

El intendente Pío Sander participó junto al gobernador Leandro Zdero y autoridades provinciales de la inauguración de las obras de ampliación y refacción de la EEP N° 733 la sala de Nivel Inicial Anexa y E.E.S N° 166 de Campo Bedogni. 👏🏽🏗️

A su llegada, el jefe comunal fue recibido con gran calidez por autoridades escolares, docentes, alumnos y vecinos del paraje 🤝🏽❤️, quienes acompañaron con esta importante jornada para la comunidad educativa.

Las obras permitirán brindar mayor comodidad, seguridad y mejores condiciones edilicias para el desarrollo de las actividades escolares 🏫✨. Se trata de una obra muy solicitada por la comunidad, iniciada en el año 2023 por gestión del ex gobernador Jorge Capitanich y que hoy queda oficialmente inaugurada, marcando un hecho significativo para toda la comunidad de Campo Bedogni

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