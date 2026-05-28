INFRACCIÓN A LA LEY DE CAZA DECOMISARON 25 KILOS DE CARNE DE CARPINCHO DURANTE UN CONTROL RURAL
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Rural Paranacito sobre un camino vecinal de Isla del Soto.
Durante un operativo realizado este jueves por la tarde, personal policial interceptó una motocicleta Yamaha YBR, conducida por un joven de 22 años domiciliado en Puerto Vilelas, quien transportaba producto cárnico de animal silvestre.
Al momento del control, el ciudadano no contaba con habilitación, permiso de caza ni los precintos correspondientes exigidos por la Ley de Caza N° 1429-R, por lo que se procedió al decomiso de aproximadamente 25 kilos de carne de carpincho.
Además, se notificó al infractor de las actuaciones correspondientes, con intervención de la Dirección de Fiscalización Ambiental de la Provincia.