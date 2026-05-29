ZDERO ANUNCIÓ OBRAS CLAVE, INVERSIÓN EN ENERGÍA Y UN PLAN PARA EL DESARROLLO DEL IMPENETRABLE

El gobernador recorrió Castelli y destacó avances en infraestructura, producción y orden financiero

Durante la mañana de este 28 de mayo, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, brindó una amplia entrevista en la que repasó el trabajo que viene llevando adelante en Juan José Castelli y toda la región del Impenetrable, con anuncios concretos en materia de obras, energía, agua, producción y economía.

OBRAS EN MARCHA: PAVIMENTO, ESCUELAS Y EQUIPAMIENTO

El mandatario destacó recientes avances en infraestructura, entre ellos la inauguración de las mejoras el anuncio de la obra de la ruta 9 desde Miraflores a Las Hacheras , la presentación de nuevo equipamiento y la concreción de una escuela que había sido comprometida previamente.

Además, remarcó las mejoras en el sistema energético con intervenciones en líneas de alta tensión, la instalación de generadores y transformadores, junto al avance del acueducto y trabajos de limpieza de canales.

MÁS ENERGÍA Y AGUA PARA EL IMPENETRABLE

Zdero anunció la continuidad de la electrificación rural en distintos sectores del Impenetrable, una demanda histórica de las comunidades.

En paralelo, subrayó la importancia del acceso al agua potable, destacando la reciente llegada del servicio a Zaparinqui y el avance sostenido de obras hídricas en la región.

RUTA A LAS HACHERAS: INICIO INMINENTE

Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación de que en los primeros días de junio la provincia recibirá el primer desembolso para iniciar la esperada obra de la ruta hacia Las Hacheras.

“Ya está todo encaminado para el inicio de esa obra”, aseguró el gobernador, generando expectativa en el norte chaqueño.

TÍTULOS DE PROPIEDAD PARA FAMILIAS DE CASTELLI Y MIRAFLORES

El mandatario adelantó que en los próximos días se realizará la entrega de títulos de propiedad a cerca de 50 adjudicatarios de Juan José Castelli y Miraflores, quienes esperaban esta regularización desde hace años.

PLAN PREVENTIVO ANTE EL ‘SUPER NIÑO’

Zdero también hizo foco en las obras de canalización que se ejecutan en distintas localidades como Tres Isletas, Quitilipi, Sáenz Peña y La Clotilde, en el marco de un plan preventivo ante posibles inundaciones.

Estas acciones buscan mitigar el impacto del fenómeno climático conocido como “Super Niño”, que podría generar intensas lluvias y crecidas.

RIPIO CON CONTROL Y OBRAS BIEN HECHAS

El gobernador fue enfático al señalar que no se ejecutarán nuevas obras de ripio sin antes garantizar el saneamiento adecuado del suelo, incluyendo abovedado, desagües y alcantarillas.

“Tenemos que ser responsables y garantizar obras duraderas”, sostuvo.

ORDEN ECONÓMICO Y META: PROVINCIA SANEADA EN 2027

En materia económica, Zdero reconoció las dificultades iniciales de gestión, pero destacó que hoy la provincia logró mayor estabilidad gracias a acuerdos con Nación que permitieron aliviar la carga de la deuda.

El objetivo, afirmó, es llegar a 2027 con una provincia “prácticamente saneada” desde el punto de vista financiero.

PRODUCCIÓN Y DESARROLLO: IMPULSO A PEQUEÑOS PRODUCTORES

Finalmente, el gobernador se refirió al programa Ñañec, orientado a fortalecer a pequeños productores de distintos sectores como la apicultura, la producción bajo cubierta, ladrilleros y carboneros.

El plan contempla asistencia con herramientas, capacitación y estrategias para agregar valor y acceder a mercados, incluso internacionales.

“Tenemos producción que el mundo demanda, pero debemos mejorar calidad y abrir mercados para generar más ingresos”, concluyó.

UNA AGENDA INTEGRAL PARA EL CRECIMIENTO REGIONAL

Con obras en ejecución, nuevos anuncios y una mirada puesta en el desarrollo productivo, el gobierno provincial busca consolidar un modelo de crecimiento con impacto directo en el norte chaqueño y especialmente en la región del Impenetrable.

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