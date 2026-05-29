EL IPDUV REALIZARÁ EL 5º SORTEO DE CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ADJUDICATARIOS AL DÍA

_El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) realizará el próximo 26 de junio, a las 19, el 5º Sorteo de Cancelación de Deudas, destinado a adjudicatarios que se encuentran al día con el pago de sus cuotas habitacionales._

La actividad tendrá lugar en la sala “Vicente Amores” de Lotería Chaqueña y contará con la presencia de directores de distintas áreas del organismo, además de representantes de la casa oficial de apuestas.

El objetivo de este sorteo estímulo, impulsado por el organismo presidido por Fernando Berecoechea, es reconocer la responsabilidad y el esfuerzo de las familias adjudicatarias que cumplen puntualmente con sus obligaciones, promoviendo además la cultura del pago responsable dentro del sistema habitacional provincial.

En esta quinta edición participarán un total de 7.628 adjudicatarios habilitados, pertenecientes al padrón de beneficiarios que mantienen sus cuotas al día.

El premio principal consistirá en la cancelación total del saldo deudor del crédito otorgado por el IPDUV. Asimismo, se entregarán cinco premios adicionales que contemplan la cancelación parcial equivalente a 12 cuotas del saldo restante.

Desde el organismo destacaron que esta iniciativa reafirma el compromiso del IPDUV con la construcción de un sistema habitacional más equitativo, reconociendo el esfuerzo de quienes apuestan al desarrollo responsable de sus hogares.

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