MÁS ACCESO A LA SALUD: EL OPERATIVO RES LLEGÓ A LOS FRENTONES Y RÍO MUERTO

_La iniciativa articulada entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Asuntos Estratégicos brindó atención médica gratuita y servicios integrales para la comunidad._

El Gobierno provincial realizó ayer un nuevo Operativo de Salud RES en las localidades de Los Frentones y Río Muerto, con el objetivo de acercar atención médica integral y servicios sanitarios gratuitos a vecinos de la zona. La actividad fue organizada de manera conjunta por el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, en el marco de las políticas de fortalecimiento del sistema sanitario y acceso equitativo a la salud en todo el territorio chaqueño.

En Los Frentones, el operativo se desarrolló en el Hospital “Mirtha Oliva Santos”, donde se brindaron prestaciones de clínica médica, pediatría, odontología, obstetricia, ginecología, cardiología, neumología y ecografías generales. Además, participaron el Programa de Inmunización, IPRODICH y Ñachec.

En tanto, en Río Muerto, el dispositivo sanitario funcionó en el Centro de Salud “Julio Jacinto Salvi”, con atención en clínica médica, pediatría, obstetricia y odontología.

El coordinador del operativo, Gerardo Delgado, acompañado del subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios, destacó la importancia de acercar estos servicios a las comunidades del interior provincial. “Seguimos recorriendo cada localidad para garantizar el acceso a la salud pública, gratuita y de calidad. Muchas familias aprovechan estos operativos para realizar controles médicos, consultas y estudios que son fundamentales para la prevención”, expresó.

Asimismo, remarcó el trabajo articulado entre distintas áreas del Gobierno provincial. “Estas acciones son posibles gracias al compromiso conjunto entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y cada uno de los equipos que trabajan en territorio para estar cerca de la gente”, señaló Delgado.

Por último, recordó que para acceder a las distintas prestaciones es necesario concurrir con DNI y valoró la participación de los vecinos en cada jornada sanitaria. A través de estos operativos, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo el acceso a la salud, garantizando atención médica y servicios esenciales en distintos puntos del territorio chaqueño.

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