LA PROVINCIA INCORPORÓ 100 NUEVOS DISPOSITIVOS DUALES PARA LA PROTECCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

*El gobernador Leandro Zdero presentó este viernes 100 nuevos dispositivos duales de vigilancia electrónica destinados a la protección de mujeres en situación de violencia de género, adquiridos mediante un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación.*

La actividad contó con el acompañamiento también de la subsecretaria de Justicia, Elina Nicoloff, y del jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero. “En esta gestión triplicamos la cantidad de dispositivos duales, lo que ayuda a la prevención de este tipo de violencias”, destacó Nicoloff, quien remarcó además que se trata de una problemática muy seria a nivel país y que la provincia del Chaco la aborda con un trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial.

La funcionaria instó a las personas que atraviesan situaciones de violencia de género a realizar las denuncias correspondientes para que la Justicia pueda disponer la entrega de estos equipos, fundamentales para la prevención y protección de las víctimas.

Asimismo, resaltó las acciones impulsadas por el Gobierno provincial y las fuerzas de seguridad para fortalecer los mecanismos de asistencia y resguardo.

Los dispositivos duales son herramientas de geolocalización por GPS utilizadas por la Justicia para proteger a mujeres en situación de violencia de género. El sistema consiste en dos equipos interconectados: una tobillera electrónica colocada al agresor y un dispositivo asignado a la denunciante.

Ambos equipos permiten monitorear en tiempo real la distancia entre las partes, garantizando el cumplimiento de las restricciones de acercamiento dictadas por la Justicia.

Por su parte, el jefe de Policía, Fernando Romero, explicó que los dispositivos serán colocados únicamente por orden judicial y monitoreados las 24 horas desde el Departamento de Violencia de Género de la Policía del Chaco.

En caso de incumplimiento de la restricción de acercamiento, el sistema emite una alerta inmediata tanto a la denunciante como al área policial correspondiente, activando el protocolo de intervención.

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