El handball regional se pone en marcha en Castelli

🤾‍♂️🏆 Con la participación de equipos de Comandancia Frías, Tres Isletas, Villa Ángela y Juan José Castelli, comenzó una nueva edición de la Liga Regional de Handball, una competencia que reunirá a las categorías libres masculina y femenina en diez fechas que se disputarán en el Microestadio Arena Impenetrable.

🙌 Esta iniciativa impulsada por la Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Subsecretaría de Deportes, continúa consolidándose como uno de los espacios deportivos más importantes para el desarrollo de esta disciplina en la región.

📅 El torneo contará con equipos locales y representantes de distintas localidades vecinas, en un calendario de encuentros bajo el formato ida y vuelta, fortaleciendo la competencia y el crecimiento deportivo regional.

👏 La experiencia del año pasado tuvo una importante convocatoria de deportistas y público, permitiendo fortalecer vínculos entre instituciones deportivas y promoviendo el crecimiento del handball en toda la zona.

💬 Desde el municipio destacaron que esta nueva edición reafirma el compromiso de la gestión del intendente Pío Sander con el deporte como herramienta de inclusión, formación y contención social, brindando espacios adecuados para el desarrollo de actividades competitivas y recreativas.

🗣️ “El deporte es una política de Estado para nuestra gestión. Acompañamos permanentemente a nuestros deportistas y clubes con la idea de generar oportunidades, fortaleciendo las disciplinas y creando la infraestructura necesaria para cada actividad”, expresó el intendente Pío Sander.

🤝 Por su parte, el subsecretario de Deportes, Roberto Scheffer, remarcó la importancia de sostener este tipo de competencias regionales y el impacto positivo que generan en la formación deportiva.

🗣️ “Estamos muy contentos de volver a concretar esta Liga de Handball que el año pasado tuvo una gran aceptación. Este año redoblamos el compromiso para seguir creciendo y brindando a los equipos un espacio organizado y competitivo. El objetivo principal es fortalecer la práctica de este deporte y fomentar su desarrollo desde las etapas formativas en los clubes”, expresó Scheffer.

Municipalidad Juan José Castelli

Pío Oscar Sander

Ismael Pablo Barnes

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