LA PLAZA CENTRAL SUMA NUEVAS ESCULTURAS AL PASEO DE LAS ESCULTURAS

Personal de Obras Públicas trabaja en el emplazamiento de tres nuevas esculturas en la plaza central de la ciudad. 🏗️🎭

Las obras fueron realizadas por artistas internacionales durante la Bienal del Impenetrable y desde hoy pasarán a formar parte del tradicional Paseo de las Esculturas, enriqueciendo el patrimonio cultural y artístico de nuestra comunidad. 🌎🖌️

🤝 La Asociación Amigos del Arte, con un fuerte compromiso con la cultura y el desarrollo artístico local, coordina la colocación de estas importantes piezas que embellecerán este espacio público.

✨ Las mismas aguardan su formal inauguración, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de estas imponentes obras en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

💙 De esta manera, el municipio continúa fortaleciendo los espacios públicos y promoviendo el arte y la cultura para el disfrute de toda la comunidad.

Relacionado