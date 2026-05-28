RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA POR UNA CAUSA DE HURTO

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Caminantes tras constatar que el hombre era requerido por la Justicia.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30, cuando el personal policial condujo a un hombre, de 33 años, hacia la Comisaría Quinta Metropolitana. Conforme a la consulta efectuada en el sistema SIGEBI, el ciudadano presentaba un pedido de aprehensión/detención activo.

La medida judicial corresponde a la causa “Supuesto Hurto Simple en Grado de Tentativa”, con intervención del Juzgado Correccional N° 2, conforme Orden N° 20551 e informe judicial vigente.

Finalmente tras las actuaciones correspondientes, el conducido quedó a disposición de la magistratura interviniente.

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