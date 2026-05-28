ANSES: EL MONTO DE LAS BECAS PROGRESAR DISPONIBLE PARA MAYO 2026
Este programa está dirigido a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario con ingresos bajos. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las Becas Progresar están destinadas a acompañar a jóvenes y adultos de bajos ingresos que buscan iniciar, retomar o finalizar sus estudios. Este programa, cuyo monto ronda los $35.000, se implementó en 2014 y llega a estudiantes nivel obligatorio, superior, terciario, universitario, enfermería o formación profesional.
En mayo, tras el aumento del 3,4% aplicado a algunas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), surgieron dudas sobre si este ajuste también alcanzaba a los beneficiarios del programa. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que las Becas Progresar no tendrán modificaciones en sus montos.
Becas Progresar ANSES: cuánto se cobra en mayo y quiénes reciben el pago
La acreditación se realiza de manera automática en la cuenta bancaria declarada por cada estudiante al momento de completar la inscripción.
El beneficio está orientado principalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años dentro de la línea Progresar Obligatorio, aunque algunas categorías contemplan límites de edad más amplios. También existen líneas específicas para estudiantes de carreras universitarias, terciarias y de enfermería.
Durante mayo de 2026, los montos vigentes del programa son:
- $35.000 brutos
- $28.000 netos, correspondientes al 80% mensual que deposita ANSES
- 20% retenido, que se paga posteriormente tras la certificación de alumno regular
Cómo consultar si recibo el pago de las Becas Progresar
Para verificar si el pago ya fue asignado, los estudiantes deben ingresar al sitio oficial de ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí podrán consultar la fecha de acreditación y el estado actualizado del beneficio.
También es posible revisar el estado de la beca desde la plataforma Progresar, donde se informa si la inscripción fue aprobada, si existen observaciones pendientes o si el pago ya fue emitido.
La inscripción a las Becas Progresar 2026 sigue habilitada para distintas líneas del programa educativo. Entre los requisitos más importantes se encuentran acreditar regularidad escolar, cumplir con las condiciones académicas y no superar el tope de ingresos familiares establecido.