ANSES: EL MONTO DE LAS BECAS PROGRESAR DISPONIBLE PARA MAYO 2026

Durante mayo de 2026, los montos vigentes del programa son:

$35.000 brutos

$28.000 netos , correspondientes al 80% mensual que deposita ANSES

, correspondientes al 80% mensual que deposita ANSES 20% retenido, que se paga posteriormente tras la certificación de alumno regular

Cómo consultar si recibo el pago de las Becas Progresar

Para verificar si el pago ya fue asignado, los estudiantes deben ingresar al sitio oficial de ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí podrán consultar la fecha de acreditación y el estado actualizado del beneficio.

También es posible revisar el estado de la beca desde la plataforma Progresar, donde se informa si la inscripción fue aprobada, si existen observaciones pendientes o si el pago ya fue emitido.

La inscripción a las Becas Progresar 2026 sigue habilitada para distintas líneas del programa educativo. Entre los requisitos más importantes se encuentran acreditar regularidad escolar, cumplir con las condiciones académicas y no superar el tope de ingresos familiares establecido.