CONTRABANDO EN RUTA 11: DETUVIERON A UN CAMIONERO CON CASI 150 MIL ATADOS DE CIGARRILLOS.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 14 «Las Palmas» de Gendarmería Nacional. El conductor, de nacionalidad paraguaya, quedó detenido.

Un operativo de control realizado sobre la Ruta Nacional N°11, a la altura del kilómetro 1060, en cercanías del paraje Lapachito, terminó con el secuestro de una importante carga de cigarrillos de contrabando y la detención del conductor del transporte.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Escuadrón 14 «Las Palmas» de Gendarmería Nacional, quienes realizaban controles de rutina cuando detectaron una irregularidad en un camión de cargas generales: la soga de seguridad aduanera del semirremolque estaba cortada.

Ante esta situación, los uniformados utilizaron un scanner para inspeccionar la carga y observaron la presencia de paquetes rectangulares que no coincidían con la mercadería declarada en el Manifiesto Internacional de Carga de Tránsito Aduanero.

La inspección preliminar permitió detectar una gran cantidad de bultos con características compatibles con mercadería de contrabando, por lo que, con intervención de la Unidad Fiscal de Resistencia y el Juzgado de Garantías N°1, el camión fue trasladado a las instalaciones del Escuadrón para realizar una requisa más exhaustiva.

Durante la revisión, los agentes confirmaron la existencia de 149.500 atados de cigarrillos, equivalentes a 14.950 cartones, transportados en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Por disposición judicial, se secuestró la totalidad de la mercadería de origen extranjero y se ordenó la detención del chofer, un ciudadano de nacionalidad paraguaya.

Según precisaron las autoridades, el transporte había partido desde Puerto Seco Boreal, en Paraguay, y tenía como destino final la ciudad de Montevideo, Uruguay. Fuente Diario Chaco.

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