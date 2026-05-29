ESTE SÁBADO: EL JAIME ZAPATA RECIBE AL CAMPEONATO ARGENTINO DE LEVANTAMIENTO DE PESAS

El vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Gabriel Pellegrini, convocó a la comunidad a participar del Pampa Classic 5 de Powerlifting, que se desarrollará este sábado 30 de mayo en el Polideportivo Jaime Zapata de Resistencia, con entrada libre y gratuita, a partir de las 8 Hs.

Las disciplinas del torneo serán sentadilla, fuerza en banco y despegue, en una competencia que reunirá a atletas de distintos puntos del país y que además será clasificatoria para el 16° Campeonato Argentino GPA, certamen que volverá a realizarse en Resistencia luego de 40 años, entre el 10 y el 12 de julio próximos. Pellegrini destacó la importancia de acompañar y dar visibilidad a los deportes no convencionales. “Todas las disciplinas deben tener la relevancia y la importancia que se merecen para satisfacer toda la demanda”, expresó. Asimismo, resaltó la figura de Eduardo “Pampa” Ramírez como referente del levantamiento de pesas en la provincia y a nivel nacional e internacional. “Para nosotros es un orgullo poder organizar este evento”, agregó.

El subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Resistencia, Fabián Maffei, señaló que el evento fue declarado de interés municipal y remarcó el impacto positivo que genera en distintos sectores. “Esta es la quinta edición de Pampa Classic y sabemos que este torneo mueve la economía, la industria alimenticia y sobre todo el turismo, ya que mucha gente viene a visitar la ciudad”, sostuvo.

Además, indicó que el municipio trabajará de manera articulada con el Instituto del Deporte en la logística del evento. “Vamos a brindar apoyo con el sonido, acercar el programa ‘Nutrir tu Vida’, que promueve la salud y la alimentación saludable, y disponer una posta de enfermería”, explicó.

Por su parte, el organizador del certamen y titular de Pampa Gym, Eduardo “Pampa” Ramírez, agradeció el acompañamiento del Gobierno del Chaco, a las instituciones y destacó la convocatoria que tiene el torneo. “Se hace mucho más fácil lograr este tipo de eventos con gente que viene desde todo el país”, manifestó. Finalmente, desde la Asociación de Levantadores de Pesas del Chaco (ALEPECHA) remarcaron el trabajo que vienen realizando para el crecimiento de la disciplina. “Son más de siete años formando deportistas y organizando eventos clasificatorios a nivel regional y nacional”, concluyeron.

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