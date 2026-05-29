La CONMEBOL ordenó el cuadro rumbo a la fase decisiva de la Copa Sudamericana 2026. Con los ocho líderes ya instalados en octavos y los playoffs definidos, el segundo semestre promete cruces de alto voltaje, presencia argentina y varios favoritos brasileños en carrera.

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definido su cuadro rumbo a octavos

La Copa Sudamericana 2026 entró en su momento más atractivo. Este viernes 29 de mayo, en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, se llevó a cabo el sorteo que terminó de ordenar el cuadro de la fase final y dejó trazado el recorrido hacia la definición del torneo continental. Aunque los cruces definitivos de octavos dependerán de lo que ocurra en los playoffs, el panorama general ya quedó armado y los clubes ya conocen el camino que deberán recorrer si quieren llegar a la gran final.

Qué equipos clasificaron directamente a los octavos de final

Los ocho equipos que avanzaron de manera directa a los octavos de final fueron los ganadores de cada grupo de la fase inicial. Entre ellos aparecen candidatos de peso y algunas sorpresas: Botafogo, São Paulo, Atlético Mineiro, River Plate, Montevideo City Torque, Recoleta, Olimpia y Macará. Ese grupo de clasificados tendrá ahora la ventaja de esperar en octavos, mientras observa cómo se resuelven los cruces previos entre los segundos de la Sudamericana y los terceros que llegan desde la Copa Libertadores.

Los cruces confirmados de playoffs vs. los 3ros de la Copa Libertadores

Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL)

Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER)

Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Medellín (COL)

O’Higgins (CHI) vs. Boca (ARG)

Tigre (ARG) vs. Nacional (URU)

Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL)

Cienciano (PER) vs. Lanús (ARG)

Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEN)

Cómo quedaron los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Los playoffs, en tanto, presentan cruces de muchísimo atractivo. Las series confirmadas son Gremio vs. Bolívar, RB Bragantino vs. Sporting Cristal, Vasco da Gama vs. Independiente Medellín, O’Higgins vs. Boca Juniors, Tigre vs. Nacional, Caracas vs. Santa Fe, Cienciano vs. Lanús y Santos vs. Universidad Central. De esos enfrentamientos saldrán los ocho equipos que completarán la llave de octavos.

River, Boca, Lanús y Tigre: así quedó el panorama argentino

En clave argentina, la expectativa es altísima. River ya se metió directamente entre los 16 mejores y aparece como uno de los nombres fuertes del cuadro. En cambio, Boca, Tigre y Lanús deberán superar la instancia de playoffs para seguir en carrera. Esa combinación de equipos grandes, historia copera y cruces de eliminación directa le agrega un condimento especial a la edición 2026, que además mantiene la sensación de que cualquier error puede cambiar por completo el rumbo de una serie.

Cuándo se juegan los playoffs, octavos, cuartos y semifinales

El calendario también ayuda a elevar la expectativa. Los partidos de ida de los playoffs están previstos para los días 21, 22 y 23 de julio, mientras que las revanchas se disputarán el 28, 29 y 30 del mismo mes. Más tarde llegarán los octavos de final, con partidos programados entre el 11 y el 13 de agosto para la ida, y entre el 18 y el 20 de agosto para la vuelta. Los cuartos se jugarán en septiembre, las semifinales en octubre y la final está prevista para el 21 de noviembre.

Cómo es el formato y qué reglas hay que tener en cuenta

Otro dato clave para interpretar el cuadro es que la Sudamericana mantiene un formato que vuelve todo aún más impredecible. Según las pautas difundidas antes del sorteo, no hay restricciones por país ni por antecedentes recientes: un equipo puede cruzarse con otro de su misma liga o incluso con un rival al que ya enfrentó en otra etapa. Además, el criterio deportivo ya había ordenado previamente las llaves de playoffs según el rendimiento de cada club.

También hay una cuestión reglamentaria decisiva: no rige el gol de visitante como criterio de desempate. Si una eliminatoria termina igualada en el marcador global, la clasificación se definirá mediante penales. Ese detalle obliga a los equipos a jugar los 180 minutos con otra lógica y les da todavía más valor a los cierres de llave, donde la tensión suele multiplicarse.

Los favoritos y las sorpresas que siguen en carrera

En el mapa general del torneo, la presencia brasileña vuelve a ser muy fuerte. Botafogo, São Paulo y Atlético Mineiro avanzaron de manera directa, mientras que Gremio, Bragantino, Vasco y Santos todavía tienen una segunda oportunidad vía playoffs. Pero también aparecen equipos capaces de romper la lógica, como Olimpia, River, Boca, Nacional o incluso algunos conjuntos que vienen construyendo campañas silenciosas y muy competitivas. Por eso, más allá de los escudos pesados, el cuadro que dejó el sorteo invita a pensar en una fase final abierta y cargada de partidos parejos.

Dónde será la final de la Copa Sudamericana 2026

La gran final ya tiene sede confirmada: se jugará en Barranquilla, Colombia, una ciudad que espera recibir a dos equipos con jerarquía, resistencia y capacidad para sobrevivir a una llave extensa y exigente. Hasta entonces, la Copa Sudamericana 2026 deja una certeza: el cuadro rumbo a octavos ya empieza a encender la ilusión de hinchas de todo el continente.