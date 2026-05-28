CHACO EXPORTARÁ UN IMPORTANTE CARGAMENTO DE CANNABIS MEDICINAL A NUEVA ZELANDA

El gobernador Leandro Zdero estuvo en la empresa Cannafis FIS S.A.S, donde se anunció oficialmente la primera exportación de cannabis sativa medicinal con destino a Nueva Zelanda, marcando un hecho histórico para la provincia y para el norte argentino.

El mandatario provincial valoró el esfuerzo y la perseverancia de quienes llevan adelante el «Vienen trabajando hace más de seis años para organizar este emprendimiento y convertirlo en una realidad. Hoy estamos viendo los resultados concretos, con esta primera exportación, fruto del esfuerzo, la constancia, el profesionalismo y el cumplimiento de todas las normativas requeridas tanto en Argentina como a nivel internacional», expresó.

Asimismo, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial a iniciativas innovadoras que generan oportunidades para los jóvenes y potencian la diversificación productiva del Chaco. «Es importante apostar a emprendimientos nuevos y novedosos, pero también responsables. Esto demuestra que en nuestra provincia hay jóvenes con coraje, que se animan, apuestan y obtienen buenos resultados», agregó.

Cannabis medicinal, de Chaco a Nueva Zelanda.

Por su parte, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, señaló que el proyecto representa un avance significativo tanto desde el punto de vista sanitario como productivo. «La calidad de la producción, la trazabilidad y la seguridad del proceso son verdaderamente destacables. Cuando se habla de cannabis muchas veces se generan confusiones, pero aquí estamos hablando de producción medicinal, con estándares internacionales y una enorme responsabilidad», afirmó.

Además, remarcó el impacto económico y laboral del «Actualmente trabajan de manera directa unas 40 personas, es decir, 40 familias chaqueñas que encuentran aquí una fuente laboral digna. Más allá del impacto sanitario, existe un enorme impacto productivo y económico para la provincia», sostuvo.

En ese sentido, Rodríguez subrayó que solamente dos empresas en la Argentina cuentan hoy con las habilitaciones necesarias para producir y exportar materia prima de cannabis medicinal, siendo Cannafis FIS S.A.S, la única habilitada en la provincia del Chaco.

Cannabis medicinal, de Chaco a Nueva Zelanda.

Finalmente, el gerente general de Cannafis FIS S.A.S, Santiago Augusto, manifestó su satisfacción por este importante paso para la firma y para la provincia. «Estamos muy contentos y ansiosos por todo lo que viene. Esta será la primera exportación de cannabis medicinal de una empresa privada desde el norte argentino. Lo que producimos aquí es un ingrediente farmacéutico activo destinado exclusivamente a fines medicinales, utilizado para la elaboración de aceites, cremas y otros productos terapéuticos», explicó.

Asimismo, agradeció el acompañamiento institucional recibido desde el inicio del «Es un orgullo que el gobernador conozca y acompañe este proceso desde el primer día. Esto representa una oportunidad enorme para que el Chaco siga creciendo a través de nuevas industrias y nuevos mercados internacionales», concluyó.