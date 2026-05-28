MÁS ORDEN Y SEGURIDAD: EL MUNICIPIO SUMA NUEVOS ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE MOTOS
Con el objetivo de mejorar el ordenamiento urbano y brindar mayor seguridad vial, la Municipalidad de Juan José Castelli continúa avanzando con la delimitación de espacios exclusivos para el estacionamiento de motos en distintos sectores de la ciudad.
En esta oportunidad, se incorporó un nuevo sector sobre calle Horacio Vázquez y Padre Holzer, frente al edificio del Juzgado.
Personal municipal del área de Obras Públicas trabaja en la señalización y demarcación correspondiente, dejando claramente establecido el espacio destinado al estacionamiento de motocicletas.
Estas acciones permiten mejorar la organización del tránsito, optimizar la circulación y generar mayor comodidad para vecinos y vecinas que diariamente concurren a este sector de la ciudad.