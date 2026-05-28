INTERVINIERON ANTE EL INCENDIO EN UN TALLER METALÚRGICO UBICADO POR AVENIDA ALVEAR

El siniestro se registró este jueves al mediodía en la jurisdicción de la Comisaría Undécima. De acuerdo a las primeras pericias, las llamas se habrían originado por la explosión de una batería. No se reportaron personas lesionadas.

Una rápida respuesta coordinada entre el Servicio de Emergencias 911, personal jurisdiccional y el Cuerpo de Bomberos de la Policía del Chaco permitió controlar un principio de incendio registrado en las instalaciones de un galpón y taller metalúrgico de la zona oeste de la capital provincial.

El incidente fue alertado a las 13:20 a través de un llamado al Sistema de Atención de Emergencias (SAE-CAD 911). De inmediato, personal de la Comisaría Undécima Metropolitana se constituyó en el lugar, ubicado en la avenida Alvear al 3200 y constataron la veracidad de lo informado.

Intervención y origen del siniestro

Al arribar la prevención policial, el fuego se propagaba en un sector del taller. De las primeras entrevistas mantenidas con las personas presentes en el establecimiento, se pudo determinar de manera preliminar que las llamas se habrían desencadenado a raíz de la inesperada explosión de una batería.

Debido a la presteza con la que acudieron las dotaciones de la División Bomberos de la Policía, el foco ígneo pudo ser sofocado y custodiado mediante un perímetro antes de que afectara la totalidad de las maquinarias y la estructura del galpón.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni personal civil afectado por el humo, reportándose únicamente daños materiales menores en el sector donde se originó el desperfecto.

En el lugar se labraron las actas correspondientes y los peritos de Bomberos continuaron con las tareas técnicas de rigor para establecer de forma fehaciente las causales del hecho, dándose inicio a las actuaciones judiciales preventivas bajo la carátula de «Supuesto Incendio».

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