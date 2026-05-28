FINALIZÓ EL 3°DIA DE CARRERA DEL DESAFÍO RUTA 40YPF,ANSENUZA EN SAN RAFAEL,MENDOZA.

Con los pilotos y Equipos más importantes del Dakar este miércoles hicieron frente. Alas Dunas de Nihuil.

Carlos Verza,el chaqueño siete veces llevando la bandera del Chaco en el Dakar en cuatriciclo,está competencia lo está haciendo en una moto KTM 450,al finalizar está 3° etapa,realizó declaraciones a los medios sobre sus tres primeros días de carreras.

«Etapas muy dura esta ruta 40, el primer día logramos posicionarnos,3° terceros en en en el clasificador la verdad que una etapa durísima dentro de mucho fesh fesh.

En el 2° día,en una de las zonas más difícil en San Juan se me explotó el moucce trasero compuesto que lleva adentro de la rueda y eso me obligó a a a bajar el ritmo y buscar una salida de de la etapa prácticamente la terminada.

Bueno, hoy fue otro día difícil acá en Mendoza sumándole todo el cansancio de trabajar en la moto hasta las cinco de la mañana. Descansamos dos horas y este miércoles fue una etapa que tuvo piedra, camino de de Río Seco, que se hacía un mixto con camino de piso muy duro, mucha piedra y después las dunas que la verdad arrancamos en Nihuel al revés de lo que habitualmente lo hacemos. y arrancamos las Dunas muy altas bien en el fondo.

Vengo cuidando la moto y también,cuidándome de las caídas a pesar que uno siempre se cae ahí adentro siempre hay una que otra trato de que no sea no sea tan brusca la verdad los caminos son muy exigentes, la pista es muy exigente, la navegación muy buena, muy muy linda hoja de ruta pero bueno,siempre surgen improvisto, una carrera que la estoy haciendo con esta KTM del año 2008 y eso lleva algun inconveniente»

Por último el Yaguarete Verza agradeció al gobernador Zdero que a través del Instituto del Deporte apoya a los distintos deportistas que canalizan a través de la ley de Sponzorizacion.Tambien a Ibáñez repuesto,al Arriero,a un sin número de amigos que también colaboran en este proyecto,estamos poniendo mucha responsabilidad sobre todo en esta etapa para mí moto.

Las otras competencia del años,como el de «La Encrucijada»Verza compite con una camioneta proto o en el cuatriciclo.

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