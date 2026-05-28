Los 26 de Lionel Scaloni con dorsales confirmados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

1. Juan Musso: Hereda el emblemático dorsal que perteneció a Franco Armani en Qatar.

2. Leonardo Balerdi: Toma la camiseta que utilizó Juan Foyth en la última Copa del Mundo.

3. Nicolás Tagliafico: Mantiene su histórico número en el lateral izquierdo.

4. Gonzalo Montiel: Mantiene su histórico número, el mismo con el que pateó el penal decisivo.

5. Leandro Paredes: Mantiene su histórico número en el mediocampo.

6. Lisandro Martínez: Cambio de dorsal. Deja la 25 que usó en Qatar y hereda la 6 que pertenecía a Germán Pezzella.

7. Rodrigo De Paul: Mantiene su histórico número.

8. Valentín Barco: Ocupa la camiseta número 8 que deja vacante Marcos Acuña.

9. Julián Álvarez: Mantiene su histórico número de goleador.

10. Lionel Messi: Mantiene su mítico número como capitán del equipo.

11. Giovani Lo Celso: Toma la legendaria camiseta que dejó tras su retiro Ángel Di María.

12. Gerónimo Rulli: Mantiene su histórico número entre los arqueros.

13. Cristian Romero: Mantiene su histórico número en la zaga central.

14. Exequiel Palacios: Mantiene su histórico número.

15. Nicolás González: Ausente por lesión en Qatar, ahora hereda la 15 que usó Ángel Correa.

16. Thiago Almada: Mantiene su histórico número.

17. Giuliano Simeone: Toma el número que perteneció a Alejandro «Papu» Gómez en la última consagración.

18. Nicolás Paz: Se queda con la camiseta que defendió Guido Rodríguez.

19. Nicolás Otamendi: Mantiene su histórico número en la defensa.

20. Alexis Mac Allister: Mantiene su histórico número.

21. José Manuel López: Ocupará el dorsal que dejó libre Paulo Dybala.

22. Lautaro Martínez: Mantiene su histórico número.

23. Emiliano Martínez: Mantiene su histórico número. La mítica 23 del Dibu sigue firme.

24. Enzo Fernández: Mantiene su histórico número.

25. Facundo Medina: Toma la camiseta 25 que utilizó Lisandro Martínez en la última cita mundialista.