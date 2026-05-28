LOS 26 DE LIONEL SCALONI CON DORSALES CONFIRMADOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA EL MUNDIAL 2026
La AFA confirmó los números que usarán los jugadores de la Selección Argentina. Repasá los cambios de la lista y quiénes mantienen su histórico dorsal.
De cara al debut en el certamen, quedaron definidos los dorsales que utilizarán los 26 futbolistas convocados a la Selección Argentina por Lionel Scaloni. Tras la gloria en Qatar 2022, muchos referentes mantienen sus números, mientras que los nuevos integrantes del plantel y algunos consagrados heredaron camisetas muy pesadas.
El listado completo del 1 al 26 en la Selección Argentina
A continuación, la lista definitiva ordenada numéricamente con el detalle de quiénes conservan su mítica camiseta y los jugadores que cambiaron de número de cara a esta nueva cita deportiva:
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1. Juan Musso: Hereda el emblemático dorsal que perteneció a Franco Armani en Qatar.
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2. Leonardo Balerdi: Toma la camiseta que utilizó Juan Foyth en la última Copa del Mundo.
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3. Nicolás Tagliafico: Mantiene su histórico número en el lateral izquierdo.
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4. Gonzalo Montiel: Mantiene su histórico número, el mismo con el que pateó el penal decisivo.
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5. Leandro Paredes: Mantiene su histórico número en el mediocampo.
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6. Lisandro Martínez: Cambio de dorsal. Deja la 25 que usó en Qatar y hereda la 6 que pertenecía a Germán Pezzella.
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7. Rodrigo De Paul: Mantiene su histórico número.
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8. Valentín Barco: Ocupa la camiseta número 8 que deja vacante Marcos Acuña.
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9. Julián Álvarez: Mantiene su histórico número de goleador.
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10. Lionel Messi: Mantiene su mítico número como capitán del equipo.
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11. Giovani Lo Celso: Toma la legendaria camiseta que dejó tras su retiro Ángel Di María.
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12. Gerónimo Rulli: Mantiene su histórico número entre los arqueros.
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13. Cristian Romero: Mantiene su histórico número en la zaga central.
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14. Exequiel Palacios: Mantiene su histórico número.
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15. Nicolás González: Ausente por lesión en Qatar, ahora hereda la 15 que usó Ángel Correa.
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16. Thiago Almada: Mantiene su histórico número.
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17. Giuliano Simeone: Toma el número que perteneció a Alejandro «Papu» Gómez en la última consagración.
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18. Nicolás Paz: Se queda con la camiseta que defendió Guido Rodríguez.
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19. Nicolás Otamendi: Mantiene su histórico número en la defensa.
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20. Alexis Mac Allister: Mantiene su histórico número.
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21. José Manuel López: Ocupará el dorsal que dejó libre Paulo Dybala.
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22. Lautaro Martínez: Mantiene su histórico número.
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23. Emiliano Martínez: Mantiene su histórico número. La mítica 23 del Dibu sigue firme.
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24. Enzo Fernández: Mantiene su histórico número.
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25. Facundo Medina: Toma la camiseta 25 que utilizó Lisandro Martínez en la última cita mundialista.
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26. Nahuel Molina: Mantiene su histórico número en el lateral derecho.