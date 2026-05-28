PIO SANDER ACOMPAÑÓ LA INAUGURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE LA EEP N° 733 LA SALA ANEXA DE NIVEL INICIAL Y LA E.E.S N° 166 en Campo Bedogni

Las obras permitirán brindar mayor comodidad, seguridad y mejores condiciones edilicias para el desarrollo de las actividades escolares. Se trata de una obra muy solicitada por la comunidad, iniciada en el año 2023 por gestión del ex gobernador Jorge Capitanich y que hoy queda oficialmente inaugurada, marcando un hecho significativo para toda la comunidad de Campo Bedogni