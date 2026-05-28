Los 26 de Lionel Scaloni confirmados: por qué Huevo Acuña se quedó afuera de la lista

Bajo esta estricta condición, la gran sorpresa y baja de peso de la lista es la de Marcos «Huevo» Acuña. El lateral izquierdo de River, que parecía una fija en la consideración del DT para ocupar un lugar en el lateral izquierdo, terminó quedándose afuera a último momento debido a las complicaciones físicas que arrastraba y que le impidieron superar el filtro de máxima exigencia impuesto por el cuerpo técnico.