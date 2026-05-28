Vie. May 29th, 2026

LOS 26 DE LIONEL SCALONI CONFIRMADOS: POR QUÉ HUEVO ACUÑA SE QUEDÓ AFUERA DE LA LISTA

por Redaccion J 8 horas atrás

El entrenador de la Selección Argentina confirmó a lista definitiva para el Mundial 2026, con la sorpresiva ausencia del defensor de River.

Los 26 de Lionel Scaloni confirmados: por qué Huevo Acuña se quedó afuera de la lista

Los 26 de Lionel Scaloni confirmados: por qué Huevo Acuña se quedó afuera de la lista

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer de manera oficial la nómina definitiva de los 26 convocados que viajarán al Mundial 2026 con el gran objetivo de defender la corona mundial, con la sorpresiva ausencia de Huevo Acuña.

El entrenador santafesino estiró los plazos hasta el límite permitido para evaluar la respuesta de sus dirigidos en las sesiones de entrenamiento de alta intensidad. Como ya había trascendido desde el búnker de Ezeiza, la premisa del cuerpo técnico fue inflexible: solo formarían parte de la delegación aquellos futbolistas que se encontraran al 100% de sus capacidades.

Bajo esta estricta condición, la gran sorpresa y baja de peso de la lista es la de Marcos «Huevo» Acuña. El lateral izquierdo de River, que parecía una fija en la consideración del DT para ocupar un lugar en el lateral izquierdo, terminó quedándose afuera a último momento debido a las complicaciones físicas que arrastraba y que le impidieron superar el filtro de máxima exigencia impuesto por el cuerpo técnico.

El campeón del mundo, que se perfilaba como suplente de Nicolás Tagliafico, al parecer no terminó de recuperarse tras la final del Torneo Apertura 2026 en la que River perdió ante Belgrano, y se quedó sin el que hubiera sido su tercer Copa del Mundo.

Sin Huevo Acuña, la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Arqueros:

1 Juan Musso

12 Rulli

23 Dibu Martínez

Defensores

2 Leo Balerdi

3 Nicolás Tagliafico

4 Gonzalo Montiel

6 Lisandro Martínez

13 Cuti Romero

19 Nicolás Otamendi

25 Facundo Medina

26 Nahuel Molina

Mediocampistas

5 Leandro Paredes

7 Rodrigo De Paulo

8 Valentín Barco

11 Gio Lo Celso

14 Exequiel Palacios

20 Alexis Mac Allister

24 Enzo Fernández

Delanteros

9 Julián Álvarez

10 Lionel Messi

15 Nicolás González

16 Thiago Almada

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

21 Flaco López

22 Lautaro Martínez

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