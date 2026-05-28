EFECTIVOS DE LA COMISARÍA PRIMERA ESCLARECIERON EL ROBO A UN LOCAL CÉNTRICO Y RECUPERARON UNA COMPUTADORA PORTÁTIL

Tras el análisis de las cámaras de seguridad del comercio, se logró individualizar y aprehender al presunto autor del hecho. El elemento sustraído fue restituido a su propietaria.

Como resultado de una rápida y eficaz investigación, personal del Servicio Externo de la Comisaría Primera Metropolitana logró el total esclarecimiento de un ilícito perpetrado en un comercio de la zona céntrica de la ciudad. El procedimiento culminó con la detención de un joven de 21 años y el secuestro del bien robado.

El hecho delictivo se había registrado en un local de venta de productos de estética, ubicado en la calle Güemes al 200 aproximadamente. En dicha oportunidad, personas desconocidas irrumpieron en el establecimiento tras violentar una de las vidrieras del sector frontal.

Investigación y aprehensión

A partir de la denuncia penal realizada por la propietaria del comercio, una ciudadana de 32 años, los agentes del Servicio Externo iniciaron las tareas de campo, las cuales incluyeron el relevamiento y el análisis minucioso de las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar.

El procesamiento de las imágenes permitió identificar las características del presunto autor. Con estos datos, este jueves a las 12:30, las patrullas interceptaron y demoraron en la vía pública a un sujeto que reunía idénticas características, con domicilio fijado en el Barrio Don Santiago I.

Al momento de ser interceptado por los uniformados, el ciudadano tenía en su poder el elemento denunciado como sustraído: una computadora portátil (notebook) marca Asus, provista de stickers distintivos en su cubierta.

Disposición judicial

Se procedió al secuestro formal de la computadora y al traslado del demorado a la dependencia policial. Conforme a lo ordenado por la Fiscalía de Investigación Penal en turno, el joven de 21 años fue notificado de su aprehensión en la causa caratulada como «Supuesto Robo».

Finalmente, y tras las correspondientes actas de reconocimiento, la herramienta de trabajo fue restituida de inmediato a la comerciante damnificada.

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