PUERTO TIROL RECUPERAN UN TELÉFONO CELULAR EXTRAVIADO EN LA VÍA PÚBLICA GRACIAS A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD

El Servicio Externo de la Comisaría de Puerto Tirol resolvió el caso en menos de una hora. Tras analizar los registros fílmicos, individualizaron a la persona que había hallado el dispositivo, el cual se restituyo a su propietaria.

En una rápida intervención amparada en el uso de registros tecnológicos de seguridad, el personal del Servicio Externo de la Comisaría de Puerto Tirol logró recuperar un teléfono celular de alta gama que había sido denunciado como extraviado momentos antes en el sector urbano de la localidad.

El procedimiento se inició a las 12:30 , luego de que una vecina de 37 años se presentara en la dependencia policial para reportar el extravío de su dispositivo móvil, un Samsung A-22 de color negro con funda rosa. La damnificada precisó que el hecho ocurrió en la vía pública, en inmediaciones de su domicilio ubicado en el Barrio Los Aromos, y aportó un dato clave: su propiedad contaba con sistemas de cámaras de vigilancia.

De inmediato, los agentes del Servicio Externo se abocaron a sus tareas específicas y se comisionaron en el lugar para realizar el correspondiente relevamiento y análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad.

El exhaustivo seguimiento de los soportes visuales permitió a los sabuesos policiales reconstruir la secuencia horaria e identificar con precisión las características de la persona que se había agachado a recoger el dispositivo de la calle. Con esa información, los efectivos desplegaron un rastrillaje que culminó a las 13:30, en el Asentamiento San Francisco.

En el lugar, la prevención civil identificó a una mujer de 27 años, quien al ser interiorizada de la presencia policial reconoció haber encontrado el teléfono y procedió a realizar la entrega voluntaria del mismo para deslindar responsabilidades.

De acuerdo con lo dispuesto por la Fiscalía de Investigación Penal N° 15 en turno, se labraron las actas de secuestro correspondientes bajo las normativas legales vigentes.

Finalmente, al verificarse que el equipo correspondía al abonado de la denunciante y tras los reconocimientos de rigor, el personal policial hizo entrega formal del aparato telefónico a su legítima dueña, dando por concluido el procedimiento de forma exitosa.

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