NBCH: ESTÁ HABILITADO EL SERVICIO ADELANTO CHACO 24

ANSES aclaró que los bonos extraordinarios no remunerativos suelen quedar excluidos del cálculo del SAC. El organismo únicamente contempla esos adicionales en caso de existir una disposición oficial específica. El recibo digital permitirá conocer el desglose exacto de cada liquidación. Los beneficiarios podrán revisar desde allí el haber mensual, el monto del aguinaldo y los conceptos incluidos en el pago.

La plataforma oficial de ANSES también mostrará las fechas de acreditación correspondientes a junio. El acceso requiere número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Quiénes cobran aguinaldo de ANSES

ANSES confirmó que el medio aguinaldo alcanzará a distintos grupos incluidos dentro del sistema previsional nacional. El beneficio llegará de manera automática junto con el haber mensual de junio. El pago corresponde a jubilados y pensionados del régimen general administrado por ANSES. El organismo incluirá además a titulares de pensiones no contributivas dentro del cronograma previsto para junio.

Las madres de siete hijos incluidas dentro de las Pensiones No Contributivas cobrarán el aguinaldo, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. ANSES depositará el beneficio directamente en las cuentas bancarias habilitadas. El organismo previsional organizará el calendario según el nivel de ingresos y la terminación del DNI.