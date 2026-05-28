SAMEEP REALIZA EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MARGARITA BELÉN Y BENEFICIARÁ A MÁS DE 20 FAMILIAS

La empresa Sameep avanza con trabajos de extensión de red de agua potable en la localidad de Margarita Belén, una obra que permitirá mejorar el acceso y la calidad del servicio para familias de la avenida Mariano Moreno.

Las tareas consisten en la instalación de una extensión de cañería de más de 130 metros de longitud y 75 milímetros de diámetro, una intervención que representa una mejora en la infraestructura de la red de agua potable y en la calidad del servicio que recibirán los vecinos de la zona.

El vocal de Sameep, Rubén Custiniano, recorrió el sector junto al equipo técnico para supervisar las tareas realizadas y destacó la importancia de continuar ampliando el servicio en distintas localidades de la provincia.

Por su parte, el coordinador de Zona I, ing. Raúl Fretes, señaló que “esta obra beneficia directamente a más de 20 familias que ya están instaladas en el barrio, con una proyección del doble de beneficiarios en un futuro próximo”.

Asimismo, remarcó que los trabajos se ejecutan con personal de la empresa y recursos propios, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura sanitaria en el territorio provincial. “Sabemos lo importante que es el acceso al agua potable para el crecimiento de la comunidad, por eso desde Sameep seguimos con el compromiso de extender el servicio a toda la provincia”, sostuvo Fretes.

MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS VECINOS

Los vecinos manifestaron su satisfacción por la concreción de la obra, luego de años de inconvenientes con el suministro de agua.

Lorena, residente del barrio desde hace cuatro años, expresó: “Por fin vamos a tener agua después de mucho tiempo. Siempre fue un problema el tema del agua y hoy están haciendo la cañería”.

Además, destacó el impacto positivo que tendrá la obra en la vida cotidiana de las familias. “Antes una vecina prendía su canilla y yo me quedaba sin agua. Ahora ya no va a pasar más porque vamos a tener todos la misma presión y eso nos facilita muchísimo”, relató.

Otra vecina, Vanina, aseguró que la llegada del agua potable representará un cambio importante para su familia. “Va a cambiar muchísimo porque tengo cinco niños y nos va a beneficiar mucho”, afirmó.

Desde Sameep remarcaron que estas intervenciones forman parte del compromiso del gobernador Leandro Zdero de seguir ampliando y fortaleciendo el acceso al agua potable en toda la provincia del Chaco.

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