LAGUNA BLANCA POLICÍA Y EL MUNICIPIO COORDINARON UNA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE SEGURIDAD RURAL Y NORMATIVAS VIGENTES

El encuentro, impulsado por la Comisaría local y la División Rural de Colonia Popular, contó con la participación de autoridades municipales, judiciales y vecinos. Se unificaron criterios de trabajo en materia de prevención pública y concientización ciudadana.

Este jueves por la mañana, se llevó a cabo una importante jornada de trabajo y capacitación en la localidad de Laguna Blanca, orientada a fortalecer la seguridad pública, regular las actividades comerciales y optimizar los controles en el ámbito rural.

La charla informativa se desarrolló entre las 10 y las 12, y estuvo a cargo del personal de la División Rural Colonia Popular, encabezado por el Subcomisario de Policía Cristian Miño.

Ejes temáticos y normativas abordadas

Durante el encuentro, los especialistas policiales expusieron ante los presentes un amplio temario técnico y legal, clave para la convivencia y la prevención del delito en la zona, destacándose:

• Modalidades de despacho de animales: Lineamientos del sistema de Documento Único de Tránsito (DUT).

• Control de reglamentación ganadera: Aplicación de la Ley de marcas y señales en animales.

• Seguridad vial y rural: Alcances de la Ley de animales sueltos en la vía pública.

• Fiscalización comercial: Protocolos para el control de bromatología en comercios y carnicerías locales.

• Protección de la fauna: Concientización y control sobre la Ley de caza y pesca.

El espacio permitió aunar criterios de trabajo articulados entre la policía, la justicia y la comuna, enfocados en el cumplimiento de ordenanzas municipales y la prevención de delitos penales y/o contravencionales.

Participación de autoridades y vecinos

La jornada reflejó el fuerte compromiso interinstitucional de la localidad, contando con la presencia de la intendenta municipal, Claudia Lorena Panzardi, el Juez de Paz local, Dr. Fernando Molodesky, y una importante comitiva de vecinos y productores de la zona.

Desde la Jefatura de Policía se destacó la importancia de estos canales de diálogo directo con la comunidad para delinear estrategias preventivas eficientes. El dispositivo finalizó de manera óptima y sin registrarse novedades de trascendencia.

Relacionado