Vie. May 29th, 2026

EL CDI CELEBRÓ EL DÍA DE LOS JARDINES CON UNA GRAN FIESTA LLENA DE ALEGRÍA Y COLOR

por Redaccion J 8 horas atrás
En el marco del Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera 🌼📚, este 28 de mayo el CDI celebró una hermosa jornada dedicada a los más pequeños, con una fiesta cargada de diversión, música y emociones 🎉🎵✨
Las jardineras prepararon un gran agasajo para los niños y niñas 👧🧒, quienes disfrutaron de juegos, entretenimientos, actividades recreativas y muchas sorpresas 🎠🎨🎁 pensadas especialmente para la ocasión, en un ambiente lleno de color y alegría 🌟💛
De esta emotiva celebración participaron el intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el secretario de Desarrollo Social Javier Bender y la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander, junto a demás miembros del gabinete municipal, quienes compartieron la jornada junto a docentes, familias y los pequeños jardineritos

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