EL CDI CELEBRÓ EL DÍA DE LOS JARDINES CON UNA GRAN FIESTA LLENA DE ALEGRÍA Y COLOR
En el marco del Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera , este 28 de mayo el CDI celebró una hermosa jornada dedicada a los más pequeños, con una fiesta cargada de diversión, música y emociones
Las jardineras prepararon un gran agasajo para los niños y niñas , quienes disfrutaron de juegos, entretenimientos, actividades recreativas y muchas sorpresas pensadas especialmente para la ocasión, en un ambiente lleno de color y alegría
De esta emotiva celebración participaron el intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el secretario de Desarrollo Social Javier Bender y la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander, junto a demás miembros del gabinete municipal, quienes compartieron la jornada junto a docentes, familias y los pequeños jardineritos