AVIA TERAI DEMORAN A DOS MENORES, SECUESTRAN UN ARMA CASERA Y ESCLARECEN UN HECHO CON HERIDO DE ARMA DE FUEGO

Tras un rápido operativo cerrojo coordinado por la Comisaría de Avia Terai, los efectivos retuvieron a los presuntos autores del hecho en menos de una hora y secuestraron una «tumbera» con un cartucho percutado.

Una eficaz y coordinada respuesta del personal de guardia y del Servicio Externo de la Comisaría de Avia Terai permitió el total esclarecimiento de un hecho delictivo que damnificó a una vecina de la localidad. Tras implementarse un cerrojo en la planta urbana, los uniformados retuvieron a dos jóvenes y secuestraron el arma de fabricación casera utilizada en el ilícito.

La intervención policial se originó a raíz de la denuncia radicada por una ciudadana de 30 años, con domicilio en el Barrio Centro. La mujer debió ser asistida en el hospital local, donde el personal médico en turno le diagnosticó una lesión leve de carácter circular (eritema y excoriación) en el muslo derecho, compatible con el impacto de un proyectil de arma de fuego.

Ante la gravedad del hecho, se coordinó de inmediato un dispositivo de búsqueda y saturación que afectó a la totalidad de los recursos disponibles en el área.

La persistencia de las patrullas dio resultados positivos a las 12, que permitió interceptar y conducir a la dependencia policial a los dos presuntos autores, dos menores de edad de 15 y 16 años, afincados en el Barrio Norte.

Al momento del procedimiento, el personal del Servicio Externo halló y procedió al secuestro formal de un arma de fuego de fabricación casera (denominada «tumbera»). Al ser examinada por los especialistas, se constató que poseía en el interior de uno de sus caños un cartucho percutado calibre 16.

Actuaciones complementarias

El elemento de prueba fue puesto a resguardo legal en la causa caratulada preventivamente como «Supuestas Lesiones Leves con Arma de Fuego».

Por tratarse de personas menores de edad, la Fiscalía de Investigación Penal en turno dispuso dar intervención inmediata a la Unidad de Protección Integral (U.P.I.). El organismo del menor dispuso finalmente que, una vez concluidas las diligencias de rigor, ambos jóvenes sean entregados formalmente a sus respectivos progenitores para su guarda y custodia.

Relacionado